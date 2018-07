Violenza sessuale in San Donato: 'Se facciamo qualcosa ti offro la coca'

Lo conosceva di vista, lo ha incontrato in zona universitaria e ha deciso di seguirlo a casa di un amico, ma le intenzioni erano diverse.

Una 23enne questa mattina ha chiamato la Polizia, denunciando una violenza sessuale. L'episodio risale a venerdì mattina alle 10.30, quando la ragazza, che aveva finito il suo turno di lavoro, aveva deciso di fare una passeggiata in centro per poi arrivare in zona universitaria, dove avrebbe incontrato il giovane, cittadino tunisino di 30 anni, che le avrebbe chiesto di accompagnarlo a casa di un amico, in zona San Donato. A quel punto la proposta: "Entriamo qui dentro per fumare una canna?" Lei avrebbe accettato, ma una volta all'interno di un edificio, lui si sarebbe spogliato, afferrandola e palpeggiandola e, di fronte alle sue proteste, le ha detto: "Stai zitta, se facciamo qualcosa poi ti offro la coca".

La 23enne infine è riuscita a scappare, ma non ha avvertito le forze dell'ordine, fino a questa mattina, quando in Piazza Verdi ha incontrato di nuovo l'uomo che l'ha abbracciata, ha cercato di baciarla e l'ha palpeggiata, dicendole: "Dai l'altra volta non è successo niente". A quel punto la volante e la pattuglia del Commissariato Due Torri-San Francesco sono intervenute e lo hanno fermato. È stato arrestato ed è stato rinchiuso al carcere della Dozza con l’accusa di violenza sessuale.