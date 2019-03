Marzabotto, Vittorio Sgarbi: "Le panchine della piazza sembrano delle bare"

L'hashtag #italiasfregiata lascia ben poco spazio all'immaginazione, soprattutto se a utilizzarlo è il critico d'arte Vittorio Sgarbi, intervenuto con un post su Facebook sulle ormai 'note' panchine collocate in piazza a Marzabotto.

"italia#sfregiata. Guardate un po’ le panchine della piazza di Marzabotto: sembrano delle bare - ha scritto sulla personale pagina social il critico - L’hanno chiamata “riqualificazione” ed è costata complessivamente (pavimento, panchine e “complementi di arredo”) 1 milione e 400 mila euro". E ancora: " L'Italia è piena di obbrobri architettonici e sfregi al Paesaggio. Molti in corso d'opera. Aiutateci a denunciarli.

Periodicamente su questa pagina saranno pubblicate le vostre segnalazioni".

Tra i primi a puntare il dito contro la forma delle sedute scelte dal Comune Morris Battisini, capogruppo della lista civica "Uniti per cambiare Marzabotto" in quota Forza Italia, che a BolognaToday avera aspramente criticato anche colore, e materiale utilizzato per la loro realizzazione. E sarebbe stato proprio lui a segnalare tutto a Sgarbi il quale, senza mezze misure, ha bocciato subito tutto. Istallazioni che rientrano in un ampio progetto di riqualificazione del centro storico della cittadina, ma che hanno spaccato l'opinione pubblica: tra chi vede una serie di bare in fila e chi le trova originali, la polemica non sembra affato placarsi.