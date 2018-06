'Aiutano migranti e omosessuali', volantini davanti sede Cgil

Volantini di una sigla di estrema destra sono stati affissi questa notte da ignoti sulle facciate della sede del Centro lavoratori stranieri della Cgil di Bologna, del Caaf, e della sede regionale, tra via Marconi e del via del Porto.

Nei volantini la polemica è indirizzata al sindacato reo, secondo i suoi detrattori, di difendere più i migranti e gli omosessuali che i lavoratori italiani. Analoghi volantini sono stati affissi anche a Modena e Reggio Emilia.

"Non cadremo nel tranello di fare da megafono a contenuti farneticanti e xenofobi -commenta in una nota il segretario metropolitano Maurizio Lunghi- Ci interessa, piuttosto, sottolineare una volta di più che operazioni becere come queste non ci faranno arretrare di un passo nella difesa di lavoratori e lavoratrici, pensionate e pensionati, stranieri, omosessuali, giovani. Chiunque si riconosca nel sindacato come in una forza che difende i diritti dei più deboli".