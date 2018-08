Casi di West Nile in città: si parte con la disinfestazione straordinaria

Dopo i dati resi noti da Ausl Bologna, il Comune intensifica i trattamenti contro le zanzare nelle aree verdi, vicino agli ospedali, e nelle zone frequentate da anziani.

18 i casi di West Nile già registrati tra capoluogo e città metropolitana. "Gli interventi di contrasto alla zanzara partiranno dalla serata di oggi in alcune aree verdi, in particolare ai Prati di Caprara, vicino all'ospedale Maggiore e vicino all'ospedale Bellaria. Saranno poi programmati per lunedì interventi notturni in aree verdi molto frequentate come i giardini Margherita, zone verdi di Corticella, altre aree comunali e nelle vicinanze di centri assistenziali e socio assistenziali".

In seguito ai casi di virus West Nile, il Comune aveva già emesso un'ordinanza sindacale il 26 luglio scorso per imporre agli organizzatori di eventi "di aumentare i trattamenti larvicidi nelle aree dove si svolgono, ed effettua direttamente i trattamenti in caso di attività direttamente gestite dall'amministrazione comunale o manifestazioni in aree pubbliche soggette ad autorizzazione dei quartieri". (dire)