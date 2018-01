Piazza Verdi, il Winter Village prende forma (e spunta una torre)

Lavori in corso per installare il secondo container del Winter Village in piazza Verdi a Bologna. Il progetto "approvato dalla Soprintendenza", ricorda il Comune, comprende un altro container orizzontale, oltre a quello gia' installato in dicembre: sorvegliato 24 ore su 24, sarà usato come luogo di incontri e ospiterà anche le attività di U-Lab, il laboratorio coordinato da Urban center sulla zona universitaria.

Il nuovo container è posizionato su quello attuale (che continuerà a funzionare come punto per informazioni culturali e turistiche) con accanto un vistoso elemento verticale. L'obiettivo generale, evidenzia palazzo d'Accursio, è "mettere a fuoco i contenuti di un piano complessivo di rigenerazione dell'area universitaria, che avrà uno dei suoi centri più significativi nel Teatro comunale e nella zona di via del Guasto".

Per la riqualificazione dell'area il Comune ha stanziato tre milioni di euro, nell'ambito del "patto per Bologna", e verrà bandito un concorso di progettazione specifico. I cittadini potranno dire la loro sui contenuti, assicura l'amministrazione, visto che gli stessi "saranno definiti anche tenendo presente gli esiti del percorso dell'attività condivisa di U-Lab". (LUD/DIRE)