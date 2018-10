Bivacchi e spaccio alla stazione Zanolini, controlli di Carabinieri e Polizia Municipale

I Carabinieri di Bologna, in collaborazione con la Polizia Municipale, sono impegnati dalle prime ore del mattino in un servizio di contrasto al degrado urbano presso la Stazione Ferroviaria di Bologna Zanolini, segnalato più volte come centro di ritrovo per senza fissa dimora, spacciatori e tossicodipendenti in cerca di eroina.

In passato, la Stazione Ferroviaria era stata oggetto di atti di vandalismo e carenze igieniche, tali da renderla ostile all’accesso dei pendolari. Tra le decine di persone identificate, cinque sono state denunciate all’Autorità giudiziaria per invasione di terreni o edifici, a seguito della realizzazione di alloggi di fortuna tra i locali della Stazione.