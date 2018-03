Film, 'ZEN sul ghiaccio sottile': ciak si gira a Castiglione dei Pepoli

"ZEN sul ghiaccio sottile" è il film diretto dalll'imolese Margherita Ferri e sarà girato a Castiglione dei Pepoli. Un racconto sull’Appennino Emiliano, su una squadra di hockey e di un mondo ghiacciato.

Il centro del bolognese è stato scelto dalla produzione Articolture/Bottegabologna (insieme a Fanano, nel modenese, dove saranno girate altre scene) sia per alcuni interni, sia per diversi esterni che riguarderanno il centro cittadino e alcuni suggestivi sentieri nei dintorni.

"La troupe alloggerà per alcuni giorni a Castiglione, indicativamente dal 4 al 7 aprile, e potrà così vivere in prima persona il contesto amichevole e ospitale della località dell'Appennino bolognese" riferissce in una nota l'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese.

Il filma racconta la storia di una protagonista adolescente e del suo gruppo di amici, affrontando la tematica dell'identità di genere, della discriminazione e del bullismo: tra gli interpreti ci saranno ragazzi individuati a seguito di laboratori organizzati a Castiglione, Porretta e Vergato.

Margherita Ferri, 34 anni, nasce ad Imola e presto si dedica al teatro. E' laurea in Scienze della Comunicazione, ma i suoi lavori erano già stati presentati ai festival internazionali. Si trasferisce a Roma per frequentare il Centro Sperimentale di Cinematografia: lì lavora nei grandi set cinematografici prima come assistente e poi come regista di backstage e seconda unità, oltre che come filmmaker per produzioni televisive.