Affitti turistici a Bologna: CNA appoggia gli host di Airbnb - VIDEO

Come spiega Paolo Carati, Presidente CNA Area Bologna Città, la collaborazione con l'associazione "Local Pal" nasce per affinità. Si tratta di una rete di host che punta a mantenere un confronto aperto con le istituzioni per semplificare la burocrazia e avere norme utili per la diffusione dell’home sharing con servizi di qualità. Oggi è stato presentato un "decalogo".