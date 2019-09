Forza civica propone altri tre incontri sul tema del lavoro

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Arianna Giordano, responsabile Forza Civica Bologna e provincia, dopo il grande successo degli incontri che si sono tenuti nei mesi scorsi a Bologna incentrati sul tema del LAVORO, replica con altre tre date : - LUNEDI 9 E GIOVEDI 12 SETTEMBRE dalle ore 16.30 alle 19 incontro per la preparazione ai concorsi pubblici (area giuridica/amministrativa/contabile) con dispense da acquistare in loco - MERCOLEDI 11 SETTEMBRE dalle ore 16 alle 18 incontro sulle occasioni di lavoro e relative offerte In questi incontri saranno riportate proposte di lavoro verificate e complete; privati, aziende, pubblica amministrazione unitamente a consigli su come affrontare colloqui e selezioni, su come scrivere curriculum di successo e in che modo accedere a bandi o concorsi. Per restare aggiornati sulle attività dell’associazione è possibile iscriversi al gruppo Facebook “Forza Civica per il LAVORO”, che ogni giorno pubblica offerte di lavoro a disposizione di centinaia di utenti, o seguire la pagina “Forza Civica Bologna”. Tutti gli incontri avranno luogo presso GOINOFFICE, via Nicolò Dall’Arca 8 a Bologna. Iscrizione OBBLIGATORIA - Tel. 338 4727165 Mail: giordano.arianna@gmail.com

