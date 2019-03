Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Insediamento Comitato Regionale INPS Emilia Romagna In data 4 marzo, a seguito dell’emanazione del Decreto MLPS-MEF del 30 gennaio 2019, si è insediato, presso la Direzione regionale INPS, il Comitato Regionale INPS dell’Emilia Romagna, che resterà in carico per quattro anni. Nel corso della seduta sono stati eletti alla carica di Presidente, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, Enzo Santolini, e alla carica di Vice Presidente, in rappresentanza dei datori di lavoro/lavoratori autonomi, Lorenzo Tosini. Il neo eletto Presidente, Enzo Santolini, ha tracciato le linee programmatiche di lavoro per il quadriennio del mandato con l’intento di rafforzare la natura di rappresentanza sociale del Comitato, di salvaguardare la sua autonomia e di promuovere la riforma della governance dell’Istituto attraverso un processo di partecipazione che valorizzi le competenze dei territori avendo come centralità i diritti ed i bisogni dei cittadini. La seduta ha visto anche la partecipazione del Presidente del Comitato di Indirizzo e Vigilanza dell’INPS, Guglielmo Loy, il quale ha sottolineato il ruolo strategico che l’Istituto riveste nel contesto socio-economico italiano, reso ancora più impegnativo dalle nuove funzioni (“quota 100” e “reddito di cittadinanza”) affidategli. Michele Salomone Direttore regionale