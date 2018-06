Audizioni Coro "Le verdi note dell'Antoniano"

Mercoledì 11 Luglio, ore 18:30, presso l’Antoniano di Bologna, via Guinizelli 13, audizioni per entrare nel coro “Le Verdi Note” dell’Antoniano di Bologna, il gruppo fondato da Mariele Ventre nel 1989, oggi aperto a giovani dai 12 anni in su.



Le audizioni sono rivolte sia a ragazzi di età compresa tra i 12 e i 15 anni, che andranno a costituire il gruppo degli Junior, sia per ragazzi con più di 15 anni.



“Le Verdi Note Junior”, scuola di Musical Theatre per ragazzi tra i 12 e 15 anni, è un percorso formativo propedeutico all’entrata nel gruppo dei più grandi (15+) la cui attività artistica si divide da oltre 25 anni tra concertistica, discografica e televisiva. L’ultimo lavoro discografico è infatti “Traccia la tua rotta”, inno di Estate Ragazzi 2018, disponibile su tutti gli store digitali di musica e su Youtube nel canale ufficiale dell'Antoniano.



Per presentarsi alle audizioni, dopo essersi registrati sul sito www.verdinote.it nell’apposita sezione, occorre preparare un brano melodico a propria scelta con base musicale su chiavetta usb e vestirsi comodi.



Le "Verdi Note” dell'Antoniano sono composte da circa 30 elementi, tra Junior e Senior. La direzione corale è affidata a Stefano Nanni, la regia teatrale a Fabiola Ricci, la direzione artistica e organizzativa a Sara Casali e Alessio Zini, ex-allievi di Mariele Ventre e autori per ragazzi.

