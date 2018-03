1961: il fantasma di Coppi. Monologo di e con Marco Ballestracci

Sabato 24 marzo Le Ravitò - Il ristoro dei ciclisti vi invita a teatro! Del resto, cosa c'è di più epico e drammatico del ciclismo? Il ciclismo "eroico" dei Coppi e Bartali! Lo sa bene Marco Ballestracci che ha dedicato il suo ultimo romanzo - 1961 (Ediciclo Editore, copertina di Riccardo Guasco), in uscita il 22 marzo - al fantasma di Coppi: Arnaldo Pambianco - romagnolo, gregario dall'invidiabile palmares di piazzamenti e vittorie - che durante le tre settimane del Giro d’Italia 1961 si trasforma in un vero e proprio campione vincendolo... per poi tornare gregario dalla stagione successiva. Sul "palco" di Le Ravitò, Marco Ballestracci porta in scena in anteprima assoluta un monologo ispirato a questa incredibile parabola ricca di sorprese. Da non perdere.