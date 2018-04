Zola Predosa celebra il 73° anniversario della Liberazione. Tutte le iniziative promosse dall’Amministrazione Comunale Numerose le iniziative promosse dall’Amministrazione comunale di Zola Predosa per celebrare il 73° anniversario della liberazione.

Il primo appuntamento è il 20 Aprile, giorno della Liberazione di Zola Predosa. Dopo la Santa Messa alla Chiesa di Santa Maria dei Gessi, prevista per le ore 18.00, ci sarà la consueta deposizione di fiori e corone al monumento di Via Valle eretto in memoria ed onore dei caduti della Battaglia di Monte Capra che con l’estremo sacrificio hanno messo la loro vita a disposizione del Paese, della democrazia e della libertà.

La giornata del 25 Aprile si aprirà invece a partire dalle 9.30 con il Corteo della Memoria che da San Pancrazio si snoderà fino al Municipio dove, dopo l’alzabandiera e la deposizione di una corona al Monumento ai Caduti di Piazza della Repubblica, si svolgeranno, con inizio alle ore 10.15, gli interventi ufficiali. Dopo il saluto di Pierluigi Matteini, Segretario ANPI di Zola Predosa, sono previsti gli interventi del Sindaco Stefano Fiorini e della Storica Cinzia Venturoli, oratore ufficiale della manifestazione di quest’anno.

Dichiara il Sindaco Stefano Fiorini “Ringrazio infinitamente la professoressa Cinzia Venturoli per avere accettato il nostro invito ad essere presente a Zola Predosa come oratore ufficiale della cerimonia per il 73° Anniversario della Liberazione. Il suo apporto sarà di grande stimolo per una riflessione profonda su temi quali la libertà, la pace, la democrazia. Non è un esercizio di retorica, ma è la realtà, è quanto sta accadendo intorno a noi, nel mondo, che deve farci riflettere su questi valori che mai dobbiamo dare per scontati perché, come diceva Enzo Biagi, il 25 Aprile è una data che è parte essenziale della nostra storia: è anche per questo che oggi possiamo sentirci liberi. Una certa Resistenza non è mai finita”.

Al termine della cerimonia saranno premiati gli alunni delle classi terze dell’istituto F. Francia che sono stati proclamati vincitori del concorso “Per costruire la pace diamo un futuro alla memoria” promosso in collaborazione con ANED i quali, nei primi giorni di maggio, parteciperanno all’incontro internazionale di Mauthausen accompagnati dall’Assessore alla scuola DAVIDE DALL’OMO.