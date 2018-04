25 aprile: una giornata alla scoperta di Bolognadasballo

Niente di meglio di una giornata festiva per divertirsi ed imparare qualcosa di inedito andando alla scoperta di particolari nascosti del centro storico accompagnati da una guida molto particolare : il walkman di BolognadaSballo.

Un’esperienza “vintage” - una sorta di commedia alla radio di un tempo interpretata da attori ed attrici, arricchita da effetti sonori e musiche per far sì che il visitatore entri in contatto con la storia di Bologna e le sue bellezze architettoniche, divertendosi e sorprendendosi .

Una volta ritirato il walkman si partirà seguendo passo dopo passo le indicazioni che verranno svelate nel racconto, per un percorso in un'atmosfera surreale.

E’ una sorta di un gioco di abilità perché soltanto ascoltando con attenzione le indicazioni dell’Amico Virtuale UGO, nascosto all’interno del WALKMAN non ci si perderà…

Un approccio emotivo ed esperienziale in cui la fantasia gioca un ruolo molto importante.

Approfittando del giorno festivo 25 Aprile tour no_ stop dalle ore 10 alle ore 20 !

Basta scegliere l’orario preferito e prenotare al 328 4412533 o compilando il form nelle prenotazioni del sito