A 48 tornanti dal paradiso: perché amiamo tanto pedalare in salita?

Secondo appuntamento con gli aperitivi cicloletterari di Le Ravitò - Il ristoro dei ciclisti. E questa volta la buttiamo sul filosofico. Sono infatti nostri ospiti Stefano Scacchi, giornalista sportivo e autore di "A 48 tornanti dal Paradiso" (Ediciclo Editore), libro dedicato allla madre di tutte le salite, sua maestà lo Stelvio, e Giuseppe Misurelli, organizzatore della celebre "La Gran Cartola", una rando non competitiva (ma se volessimo essere alla moda la potremmo chiamare "ride") che inanella le salite, muri e strappi più duri dei colli bolognesi.

Con loro proveremo a rispondere alla domanda delle domande: chi ce lo fa fare di faticare in salita? Ma soprattutto, perché è così bello? :-) Preparatevi a seguire il filo di una conversazione che, un tornante dopo l'altro, ci porterà a parlare di sfide, lentezza, ascesa, catarsi...

E ovviamente per facilitare la meditazione niente di meglio che le nostre ottime birre belghe Kwaremont e Malteni e i nostri cocktail artigianali.