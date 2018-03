A Fico aperitivi, gelato e vintage

Sabato 24 marzo, in occasione della Giornata Europea del Gelato Artigianale, il Gelato Museum di Carpigiani e la Pasticceria Palazzolo proporranno due attività dedicate ai gelato-lovers più golosi. Per tutto il giorno sarà disponibile nella gelateria di Santi Palazzolo il gusto “Foresta Nera”, un voluttuoso abbraccio di cioccolato e amarene. Alle 11.30 l’imperdibile occasione di seguire il corso gratuito “Come si degusta il gelato artigianale?” per imparare a riconoscere le qualità di un buon gelato sotto la guida di un docente della Carpigiani Gelato University.

Proseguono gli appuntamenti in musica in collaborazione con Fonoprint. Sabato 24 marzo, alle ore 18.30, concerto di Angela Finotello: rocker al femminile, bolognese doc, la cantautrice animerà il sabato sera del Teatro Arena di FICO. Evento gratuito.

Sabato 24 e domenica 25 marzo, l’area dolci di FICO sarà dedicata al Future Vintage Market: una distesa di stand selezionati comporrà un coloratissimo mercatino vintage tra esposizioni artistiche, workshop, dj set, musica live, e fashion shows. Evento gratuito, per informazioni https://www.eatalyworld.it/it/vintage-market

In occasione della Giornata Mondiale dell’acqua (22 marzo), nel weekend del 24 e 25 marzo viene realizzata la prima edizione di WAMI Water Experience, davanti allo spazio Librerie.coop: un viaggio nell’universo dell’acqua WAMI, che permette a tutti di immedesimarsi nella vita di un villaggio africano con la Virtual Reality, e provare ad estrarre l’acqua da un pozzo. Inoltre, chi acquista WAMI è certo che con ogni bottiglia dona 100 litri di acqua potabile a chi ne ha bisogno, contribuendo a finanziare la realizzazione di progetti idrici in villaggi bisognosi. Evento gratuito.

Domenica 25 marzo, dalle ore 12 alle 20, l’Auditorium di FICO sarà teatro della quinta edizione dell’Aperitivi&Co Experience, l’importante evento trade firmato Bartender.it e dedicato al mondo degli aperitivi, digestivi e corroboranti. Degustazioni gratuite, cocktail bar e seminari tematici sono le tappe di un viaggio alla (ri)scoperta di un mondo variegato, fatto di liquori, vermouth, amari, bitter, cordiali, creme, elisir. Evento gratuito, per informazioni https://www.eatalyworld.it/it/aperitivi-experience

E una piccola anteprima: al via martedì 27 marzo la rassegna “A FICO sotto le stelle” interamente dedicata ai grandi chef italiani, in collaborazione con Associazione Le Soste. Da marzo a novembre, sei chef stellati si alterneranno a FICO ospiti del Ristorante Cinque – Enrico Bartolini per straordinarie esperienze gourmet. Il primo appuntamento della rassegna vedrà protagonista la cucina dello chef Gaetano Trovato di “Arnolfo Ristorante” (due stelle Michelin e tre forchette sulla guida del Gambero Rosso). Per info e prenotazioni https://www.eatalyworld.it/it/chef-ristoranti-stellati