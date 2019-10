XII edizione di Archivio Aperto: omaggio a Jonas Mekas

Domenica 27 ottobre Home movie day - Archivio Aperto 2019.

La XII edizione di Archivio Aperto si apre con l’omaggio a Jonas Mekas, poeta e filmmaker visionario scomparso pochi mesi fa, padrino del New American Cinema, teorico dell'home movie come forma d'arte. "I had nowhere to go - dedicated to Jonas Mekas" è il programma di Archivio Aperto che, a partire dell'omonimo diario dell'artista, ripercorre la sua esperienza di emigrazione e indaga lo spazio tra scrittura privata e pratica filmica. Installazioni site-specific, proiezioni in 16mm, reading e incontri: un'immersione nelle radici stesse dell'arte di Mekas, dove alla ferita della perdita e al peso della solitudine si affianca l’inesauribile sete di conoscenza, il desiderio della scoperta, la costruzione di quella che lui stesso definiva “una nuova Itaca”.

I had nowhere to go - dedicated to Jonas Mekas è anche spazio di riflessione sulla riattualizzazione della storia nella pratica artistica, sulle immagini e le parole della memoria, sul territorio di confine tra cinema privato e cinema d’avanguardia. Il programma della giornata.

Programma:

Home Movie Day

L’open day di Home Movies per scoprire il mondo degli archivi quest’anno rientra nel programma dell’omaggio a Mekas.

Durante tutta la giornata sarà proiettato l’Home Movie Marathon uno streaming di 24 ore di home movies da tutto il mondo per la giornata mondiale del patrimonio audiovisivo. Siamo orgogliosi di avervi contribuito con le immagini dell’Archivio Home Movies.

Incontro | ore 11.00

Artisti e curatori di I had nowhere to go. Dedicated to Jonas Mekas incontrano il pubblico

Visita all’archivio | ore 15:00

Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti http://bit.ly/eventbrite_visita

Proiezione in pellicola | ore 18.00

Reminiscences of a Journey to Lithuania (1972, 16mm, 82’) di Jonas Mekas

Il ritorno in Lituania nel 1971, dopo la fuga durante la guerra e l’incontro con i luoghi dell’infanzia, la madre, i fratelli. Prenotazione gratuita consigliata. Sarà data precedenza ai nominativi registrati.

Programma a cura di Giulia Simi e Paolo Simoni

Proiezioni a cura di Mirco Santi.

In collaborazione con Istituto Storico Parri - Emilia-Romagna, MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bologna, Xing, LightCone, RE:VOIR e con il sostegno di Comune di Bologna Rete Civica Iperbole, Lietuvos kultūros institutas / Lithuanian Culture Institute e Lithuanian Film Centre.