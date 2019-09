Saving Humans Festival: Modena City Ramblers, Gang, Nuju

Saving Humans il festival "combat folk" per ricordare a tutti l'impegno di tutti coloro che, in mezzo al Mediterraneo, ogni giorno si battono per salvare la vita ai migranti.

Tre band che hanno la sensibilità per rappresentare in musica il lavoro quotidiano di queste persone.

Sono passati più di vent'anni dal mitico tour di "Gang City Ramblers" che infiammò decine di locali in tutta italia! Finalmente rivediamo sullo stesso palco le due leggende italiane del folk e del rock! A completare la line up del festival i bravissimi Nuju!



Nuju ore.20.30

GANG ore 21.30

Modena City Ramblers ore 23.00