"A Christmas Welcome": il tradizionale concerto di Natale. Domenica 8 dicembre "A Christmas Welcome" alle ore 18:00 all'Unipol Auditorium "Enea Mazzoli" il tradizionale concerto di Natale a CUBO accoglie il pubblico con la magia dei BSMT Singers, le migliori voci della Bernstein School of Musical Theater - BSMT Bologna, e lo introduce nel periodo più atteso dell’anno. Diretti da Shawna Farrell e Vincenzo Li Causi e accompagnati al pianoforte dal Maestro Maria Galantino, le oltre 40 giovani voci si cimentano in un repertorio tratto dalla tradizione natalizia di alcuni paesi del mondo, dai grandi classici a brani meno conosciuti. Ore 18.00, ingresso libero con prenotazione.