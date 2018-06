Al bar con Campanile e Pirandello

I due grandi autori si incontrano per un caffè e un bicchiere d'acqua minerale... o naturale?

Il bar o il caffè è il luogo dove i due grandi letterati italiani Achille Campanile e Luigi Pirandello collocano due atti unici: "Acqua minerale" il primo, caratterizzato da un umoristico gioco di parole e "L'uomo dal fiore in bocca" il secondo, che presenta un occasionale incontro ( in un caffè notturno) fra uno sprovveduto avventore (vittima) e un misterioso personaggio (carnefice) bisognoso di assorbire l'incosciente fluire della vita quotidiana degli "Altri" che cadono nella sua ragnatela...