"Alice nel paese delle meraviglie": una mostra di Lucia Mazzoni

Mostra Personale di Lucia Mazzoni

Lizzano in Belvedere – Il Martignano Lucia Mazzonida Domenica 22 luglio a Sabato 4 agosto

Inaugurazione: Domenica 22 Luglio 2018 ore 18.00

In occasione della mostra

Venerdì 27 luglio 2018, ore 21,00

Lettura per grandi e bambini dedicata ad “Alice”

con Alessandro Riccioni (Poeta e Scrittore)

Gallery