"All'improvviso": festival diffuso di danza, musica e parole

“All’improvviso Festival” si apre sul panorama culturale estivo bolognese per porre in evidenza l'improvvisazione come metodologia pedagogica e creativa nei linguaggi della danza, della musica e della parola. Il festival si svolgerà nelle strade, nelle piazze e nei luoghi del Quartiere Savena dal 16 al 23 luglio, prevedendo performance urbane, set d’improvvisazione, laboratori e master class dedicate all’aggiornamento e allo studio. Le azioni sono rivolte a tutte le generazioni e avverranno in luoghi urbani e sociali che favoriscono l'incontro tra l’arte e la cittadinanza grazie ai due concetti fondamentali dell'improvvisazione: la relazione e l'ascolto, su cui saranno fondate tutte le azioni del festival.



Le compagnie e gli artisti coinvolti per questa prima edizione sono: MOPA di Luis Matilla Terrones (Siviglia), LUCYLAB di Rosita Mariani (Milano), Fedra Boscaro con il progetto Savena Maze, Roberta Zerbini con la sua compagnia EKODANZA, Alessandro Altarocca e altri musicisti jazz della scena bolognese.



Durante la settimana del festival ogni giorno avverranno azioni performative gratuite e all’esterno, in luoghi vari del Quartiere, alternando improvvisazioni di breve durata a performance di struttura più complessa.



Martedì 17 Luglio alle 21:30 ci sarà la performance “Cartoline dal corpo” su creazione e danza di Rosita Mariani presso la piazza antistante la Chiesa San Ruffillo in Via Toscana 146. Una danzatrice, un pubblico, carta e penna: insieme catturano percezioni, sensazioni, immagini, associazioni. Le danze si creano al momento, definite nella durata da un timer da cucina: gli spettatori, all’interno delle regole proposte dal gioco, diventano gradualmente autori, orientando le scelte della danzatrice attraverso le loro parole scritte o dette.



Giovedì 19 luglio alle 21:30 ci sarà performance “Da Mopa” di e con Juan Luis Matilla Terrones

Presso la Piazza Lambrakis al Villaggio Due Madonne. “Da Mopa” è un progetto prevalentemente musicale che affronta il dilemma della rappresentazione, divenendo un concerto danzato. Questa proposta è la conseguenza naturale del passaggio della Sad Dance Therapy attraverso scenari come Monkey Week o Megatron, spazi in cui il contesto è abbastanza lontano dal teatro, dal linoleum e dalla danza. Ritmi elettronici e latini e vermi musicali, tra commedia, imitazione e il ballo, servono come supporto per sviluppare i temi delle canzoni, che vanno dalla chiamata alla preghiera, al meta-pensiero critico contemporaneo, mettendo in evidenza le contraddizioni del nostro bisogni, ereditati o acquisiti.



Sabato 21 Luglio alle 21:00 spettacolo in Villa Mazzacorati “Preferisco il presente”-performance di danza e musica, con creazione all'istante su concept di Roberta Zerbini.

Una performance dove danza, musica e luogo interagiscono creando suggestioni e stimoli creativi reciproci. Task e regole improvvisative condurranno il gioco performativo esaltando le diversità dei dieci artisti presenti sulla scena.L’atmosfera della Villa Mazzacorati e l’ora grigia del giorno faranno il resto.

Danzano e creano all’istante: Laura Chieffo, Martina Delprete, Erika Rava, Pablo Tapia e Roberta Zerbini Ekodanza

Musica: Alessandro Altarocca, Gaia Mattiuzzi, Achille Succi, Alberto Capelli, Dimitri Sillato

Spettacolo ad ingresso libero, senza necessità di prenotazione.

In caso di pioggia l’evento sarà annullato.



Il Festival fa parte di Bologna Estate 2018, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna.

Il Festival fa parte di Bologna Estate 2018, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna.

