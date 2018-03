Cena con Andrea Berti della tenuta Folesano S.Silvestro

Lunedì 26 marzo, la Tenuta Folesano di Marzabotto si racconta attraverso i suoi vini, in una serata fatta di sapori unici e storie senza tempo. Il giovane enologo indipendente Andrea Berti racconta la sua passione per la vigna e il suo progetto di valorizzare i Colli Bolognesi.



Il menu sarà dedicato alla valorizzazione dei vini proposti, con piatti creati per l’occasione dallo Chef.