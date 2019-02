"L'angelo bugiardo" anteprima il 3 marzo a Persiceto

L’ANGELO BUGIARDO



di Duccio Forzano e Gianni Salvioni



con le canzoni di Lucio Dalla eseguite dal vivo da Lino e la settima luna



Regia Duccio Forzano



una produzione Ermitage



ANTEPRIMA 3 marzo 2019 ore 21



Teatro Comunale di San Giovanni in Persiceto (Bo)







L’Angelo Bugiardo è uno spettacolo musicale che racconta in maniera semplice e diretta il personaggio Lucio Dalla, che appare di tanto in tanto sugli schermi olografici montati sulla scena.



Lucio è un angelo, ma non è diventato alto e biondo come cantava, desiderandolo, in una delle sue famose canzoni. E’ sempre lui, vestito di bianco sì, ma sempre lui. Lucio vive in una realtà parallela, dove la tecnologia non è al passo con i tempi, tanto che per guardare un vecchio filmato che lo ritrae durante un concerto, deve usare un vecchio televisore e un registratore vhs, probabilmente vecchi reperti terreni.



Ma Lucio e la Band non sono soli: durante lo spettacolo, alcuni ospiti, sempre proiettati sugli schermi, si alternano per arricchire inserendosi a sorpresa durante le performance della band.







Credits:



Lino e la settima luna



Pianoforte e voce, Lino



Chitarra e voce, Gianni Salvioni



Tastiere, Riccardo Nanni



Chitarra, Matteo Gozzi



Basso, Daniele Bagni



Batterie, Tommy Graziani



e tanti altri amici stanno ancora arrivando……..



