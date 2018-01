Angry birds le mascotte arrivano al Centro Commerciale Vialarga per scattare selfie

Dal video games popolare al film ed ora anche dalla serie di cartoni animati in Tv, dopo il grande successo, i famosi uccellini vanno in tournée e si fermano al Centro Commerciale Vialarga per stupire i bimbi ed i loro genitori.

La trama del gioco è semplice e parla di un gruppo di uccelli arrabbiati (appunto gli "Angry Birds") che vogliono vendicarsi con dei maialini verdi (i "Piggies") colpevoli di aver rubato loro le uova per cibarsene. Si armano così di fionda e si lanciano contro i loro nemici per eliminarli. Diversi tra di essi, ognuno di loro è dotato di un potere.



Angry Birds Toons è la serie tv animata che ha preceduto il film con protagonisti i famosi volatili, al cinema, anche il cartone animato è tratto dal videogame diventato popolarissimo in pochissimo tempo, al punto da avere anche un parco tematico in Finlandia. I fan del gioco scoprono, nella serie animata, le vicissitudini che vedono i volatili protagonisti del gioco difendere le proprie uova dai maialini verdi, loro acerrimi nemici. Una produzione pensata principalmente per un pubblico in età pre-scolare ma anche, proprio come il videogioco, ha incuriosito e diverte anche i più grandi.