"Antigonenellacittà": la figura di Antigone e le sue declinazioni contemporanee

ANTIGONELLACITTA: dialoghi, solchi, nessi, libri, attraversamenti.

1 / 8 / 15 / 22 luglio 2019 - quattro lunedì alle 19.15

CENTRO DELLE DONNE / BIBLIOTECA ITALIANA DELLE DONNE

Chiostro di Santa Cristina Via del Piombo, 5 - Bologna

Nessuno ha il diritto di obbedire Hannah Arendt

Il programma:

1 luglio LA POSTURA DELLE VOCALI

azione teatrale ispirata all’opera poetica di Anna Maria Farabbi

a seguire dialogo con Anna Maria Farabbi, Lucia Polpatelli, Silvia Cadonici

Esito del laboratorio diretto da Enrica Sangiovanni e Gianluca Guidotti con le pazienti e i familiari di Oncologia Ginecologica del Policlinico Sant’Orsola di Bologna, in collaborazione con G.O.for Life Onlus.

8 luglio PAROLE E SASSI

un racconto/laboratorio del Collettivo Progetto Antigone

a cura di Letizia Quintavalla con Renata Palminiello

La tragedia di Antigone raccontata ai bambini con un piccolo patrimonio di sassi. (8/10 anni - posti limitati, prenotazione obbligatoria)

15 luglio ANNA MARIA ORTESE AD ALTA VOCE

una lettura di Monica Demuru a cura di Lorenzo Pavolini

Un viaggio sonoro nella scrittura come rivolta contro la pianificazione ottimale della vita.

22 luglio LA LETTERA SOVVERSIVA

dialogo con Elena Monicelli, Elena Pirazzoli, Vanessa Roghi

A partire dal libro di Vanessa Roghi sul potere delle parole di don Milani una riflessione sull’educazione e l’insegnamento della storia oggi.

Secondo anno di ANTIGONELLACITTA un attraversamento in quattro tappe, inserito nel cartellone di eventi culturali di Bologna Estate 2019, pensato da archiviozeta in collaborazione con la Biblioteca Italiana delle Donne e l’Associazione Orlando, per riflettere sulla figura di Antigone e le sue declinazioni contemporanee.

Nel rispetto delle geometrie e del raccoglimento, il Chiostro di Santa Cristina, con la meravigliosa luce del tramonto estivo, diviene luogo di ascolti, parole e azioni. A partire da un ampio ordito di meditazioni su disobbedienza e resistenza cerchiamo di tracciare alcuni solchi per convogliare l’attenzione sulla malattia, sul corpo offeso, sulla cura delle parolepietre, sulla libertà come respiro, sulla scintilla educativa del contrapporsi.

Gli ospiti dialogano con Gianluca Guidotti ed Enrica Sangiovanni, che non sono solo curatori e interlocutori, ma la cui presenza è il filo rosso che unisce e contrappunta gli incontri con letture e interventi. La Biblioteca rimane aperta durante gli incontri, con la possibilità di prendere in prestito i libri che sono l’ossatura del percorso culturale delle serate. Inoltre viene allestito un bookshop a cura della Libreria delle Donne di Bologna.



progetto a cura di Gianluca Guidotti e Enrica Sangiovanni

tecnica e grafica Andrea Sangiovanni

in collaborazione con

Centro delle Donne/Biblioteca Italiana delle Donne

Associazione Orlando

Libreria delle Donne di Bologna

e con

Dipartimento delle Arti

Fondazione Federico Zeri

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

nell'ambito del Patto per la Lettura Bologna #PattoLetturaBO

gli eventi sono tutti gratuiti - ingresso libero, fino a esaurimento posti

eccetto PAROLE E SASSI che è rivolto a bambini dagli 8 ai 10 anni e ai loro genitori:

posti limitati, prenotazione obbligatoria info@archiviozeta.eu | 334 95 53 640



ANTIGONELLACITTA fa parte di Bologna Estate 2019

il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna

e dalla Città metropolitana di Bologna - Destinazione Turistica