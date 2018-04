Aperitivo con l’autore a Palazzo Alidosi: Gabriele Bertacchini

Domenica 8 aprile, alle ore 11.00, a Castel del Rio, presso Palazzo Alidosi, sarà ospite per un aperitivo letterario il naturalista bolognese Gabriele Bertacchini, con il suo ultimo libro “Il mondo di cristallo – la Terra, l’uomo, la crisi ambientale”, edito da Robin edizioni.

Il libro si presenta come una delicata finestra sul mondo della natura e una riflessione sulle attuali emergenze ambientali.

In un tempo che corre sempre più veloce, l’uomo si è distaccato dalla Terra e dalle sottili energie che ne alimentano l’esistenza, rifugiandosi a vivere in un “mondo virtuale”, estremamente fragile, che impedisce di vedere e comprendere appieno quanto avviene al di fuori. Nuove “leggi” inventate hanno preso il posto di quelle reali e si sono fatte strada tra le “città”.

L’incontro è un’occasione per fermarsi un istante ad osservare la vita con tutte le sue forme silenziose, lasciandosi sorprendere, per poi ragionare sulla nostra società e sulle contemporanee problematiche ambientali, viste secondo una visione olistica d’insieme che passa attraverso i limiti fisici ed ecologici dello sviluppo.

La partecipazione è libera.





Note sull’autore

Gabriele Bertacchini nasce a Bologna nel 1980.

Si laurea in scienze naturali presso l’Università della sua città.

Si specializza in comunicazione ambientale presso l’Università di Pisa.

Nel 2006, fonda AmBios (www.ambios.it), azienda specializzata in comunicazione ed educazione ambientale.

Vive in provincia di Trento, tra i boschi e le montagne di cui ama raccontare le storie.

Collabora attualmente con numerosi enti pubblici e privati sul territorio nazionale.

Molto impegnato nel campo della protezione dell’ambiente, ha all’attivo oltre 2.000 interventi pubblici tra conferenze,

incontri didattici, seminari.