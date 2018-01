Aperitivo con lo scrittore: Massimo Fagnoni

Prosegue la serie di incontri letterari organizzati da Blues Cafe' in collaborazione con Biblioteca Corticella e associazione Goccia a Goccia.

Venerdì 19 gennaio 2018 presso la biblioteca Corticella, via Gorki,14, saremo in compagnia di Massimo Fagnoni che presenterà il suo nuovo romanzo giallo dal titolo "Il bibliotecario di via Gorki". Dialogherà con l'autore Davide Pappalardo, scrittore. Letture a cura di Marco piovella. Una breve sinossi.

Davide Ciampi è un uomo tranquillo, laureato in storia, lavora come

bibliotecario in via Gorki, quartiere Navile, ha due figli e una moglie

commercialista che porta a casa i soldi e non ha una grande

considerazione del marito.

Davide ha un solo amico, e se ne rende conto quando scompare, si

tratta di un commerciante ambulante nord africano che ha circa la

sua età e vende la sua merce davanti alla Coop di via Gorki.

Lui è il primo ad accorgersi della sua scomparsa quando ritrova la

merce abbandonata davanti al supermercato.

Nessuno sembra interessato alla scomparsa dell’uomo, solo Davide si

preoccupa per lui e solo Trebbi deciderà di aiutarlo a svelare la verità

con l’aiuto del commissario Guerra e dei suoi uomini.

La verità, come al solito, si annida dietro le pieghe di una città sazia e

annoiata, dove nulla è come appare e nessuno è davvero innocente,

tranne Davide, che in questa vicenda perderà i suoi punti di

riferimento e la sua vita non sarà più quella di un tranquillo

bibliotecario di periferia.