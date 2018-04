Per la rassegna IN CONTROLUCE APPUNTAMENTI D'AUTORE organizzata dal Mondadori Point di Via Donato Creti, mercoledì 9 maggio Fabio Mundadori (Ombre di vetro, #comma21) e Francesca Panzacchi (Amore inverso, #comma21) presenteranno i loro romanzi. Dialogherà con gli autori Fabio Piana. A seguire aperitivo.