Après La Classe live all'Estragon

Venerdì 17 gennaio Big Mama torna dal vivo anche nel 2020 con un appuntamento imperdibile e due ospiti speciali, Après La Classe e Sergio Sylvestre. Big Mama è la nuova dimensione della black music, il nuovo rhythm & blues che incontra l’hip hop e il reggaeton, tutto però con un singolare filo conduttore, il Salento. Sul palco per questa incredibile festa gli Après La Classe, band salentina che dal 1996 cavalca l’onda musicale distinguendosi sempre per originalità e capacità di adattarsi ai tempi senza snaturarsi. Big Mama in pochissimi mesi si è affermato come un evento itinerante da non perdere: scenografie progettate ad hoc, coreografie in perfetto stile street realizzate da un corpo di ballo eccezionale e la provocazione come parola d’ordine. Ospite speciale Sergio Sylvestre, vincitore di Amici 2015 e sesto al Festival di Sanremo nel 2017 e Salentino di adozione da più di sei anni. Ore 22.