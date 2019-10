Il violinista Ara Malikian sul palco del Teatro EuropAuditorium

Ara Malikian, il celebre violinista spagnolo di origini libanesi e di discendenza armena, presenta in concerto il suo ultimo album Royal Garage. Il lavoro è frutto del talento dell'artista e di importanti collaborazioni, come quelle con Andrés Calamaro, Enrique Bunbury e Serj Tankian.

Il musicista, con all'attivo più di 40 album, parla così della sua ultima creazione: "La mia relazione con i garage è iniziata nel 1976, quando scoppiò la guerra in Libano e nel mondo intero la maggior parte delle band provavano nei garage lavorando ad uno stile che stava cambiando la storia della musica; non volevo restare escluso da tutto questo. Avevo dieci anni e mio padre mi convinse a scendere in campo.

«Dai figliolo, andiamo in garage, stiamo andando a mettere insieme un band come quella dei Rollings» [...] Poi vennero altri garage, i tedeschi, gli inglesi, i parigini, gli spagnoli...Questo tour andrà in tanti luoghi emblematici, come il Royal Albert Hall di Londra, il Tempodrom di Berlino, il WiZink Centro di Madrid e L'Olympia di Parigi, e in grandi spazi, quali la Wolskwagen Arena di Istanbul, il National Auditorium del Messico e il Sofia Sport Palace."