Arena Tivoli, un'estate tutta da....gustare: il programma

Riparte, come ogni estate, il tradizionale appuntamento di proiezioni all’aperto all’arena Tivoli di Bologna in funzione fin dal 1960 come arena S.Rita, poi dal 1970 come Arena Tivoli.



L’Arena Tivoli proporrà in 56 serate una scaletta di 23 film tra i più applauditi e premiati della stagione, le pellicole d’autore, le commedie, le grandi produzioni internazionali e anche seconde visioni.



Sabato 29 giugno il film vincitore dell’oscar 2019 GREEN BOOK per terminare domenica 1 settembre con una seconda visione JULIET, NAKED tutta un’altra storia.



L’impianto audio in arena è stato completamente rinnovato, sempre per un migliore ascolto dei film sul grande schermo di metri 12 x 4.



Orario e biglietteria.

Tutti gli spettacoli all’Arena Tivoli iniziano alle ore 21.30 nei mesi di giugno e luglio, mentre nei mesi di Agosto e Settembre alle ore 21. I prezzi di ingresso sono 5,50 euro per il biglietto intero e 4,50 euro per il ridotto.

Tutti i lunedì siamo chiusi.



Ecco il programma completo

Mese di giugno

Sabato 29 - Domenica 30 giugno GREEN BOOK

Mese di luglio

Martedì 2, Mercoledì 3, Giovedi 4 VAN GOGH SULLA SOGLIA DELL’ETERNITA’

Venerdi 5 Sabato 6 Domenica 7 CAFARNAO

Martedì 9 Mercoledì 10 Giovedì 11 LA DONNA ELETTRICA

Venerdi 12 Sabato 13 Domenica 14 ALADDIN

Martedì 16 Mercoledì 17 Giovedì 18 IL CORRIERE

Venerdi 19 Sabato 20 Domenica 21 BOHEMIAN RAPSODY

Martedì 23 Mercoledì 24 Giovedì 25 IL PROFESSORE E IL PAZZO

Venerdi 26 Sabato 27 Domenica 28 7 UOMINI A MOLLO

Martedì 30 Mercoledì 31 TROPPA GRAZIA

Mese di Agosto

Giovedì 1 Venerdi 2 VICE L’UOMO NELL’OMBRA

Sabato 3 Domenica 4 ROCKETMAN

Martedì 6 Mercoledì 7 TORNA A CASA JIMI !

Giovedì 8 Venerdi 9 IL VERDETTO

Sabato 10 Domenica 11 NON CI RESTA CHE VINCERE

Martedì 13 Mercoledì 14 COPIA ORIGINALE

Giovedì 15 Venerdi 16 BOOK CLUB

Sabato 17 Domenica 18 STANLIO & OLLIO

Martedì 20 Mercoledì 21 COLD WAR

Giovedì 22 Venerdi 23 IL COLPEVOLE

Sabato 24 Domenica 25 DOLOR Y GLORIA

Martedì 27 Mercoledì 28 Giovedì 29 LE INVISIBILI

Venerdi 30 Sabato 31 agosto Domenica 1 settembre JULIET NAKED – Tutta un’altra musica

