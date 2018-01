Art City White Night: a Le ravitò "They are coming"

Per una notte "Le Ravitò, Il ristoro dei ciclisti" - il nuovo ciclo-bistrot di via delle Moline 18D - si trasforma in galleria d'arte!

Sabato 3 febbraio in occasione di #ArtCityWhiteNight, accoglieremo il giovane artista portoghese Angelo Encarnação con la sua serie di opere "They are coming". Sei dipinti che si interrogano sul rapporto fra uomo e natura, figura e paesaggio, un tema che non può non appassionare chi percorre la vita in bicicletta.

Il 3 febbraio, offritevi un aperitivo avvolti dall'arte! :)