Art City White Night, arte sotto il voltone del Podestà “Ritornare, il sapore del ricordo”

Sabato 3 febbraio, dalle ore 19, nella notte bianca di ArteFiera, ARTE sotto il Voltone del Podestà, a La Torinese 1888 “Ritornare, il sapore del ricordo”, videoclip di esordio del giovane performer-cantante Giacomo Catalano.



In uno dei luoghi più suggestivi e ammirati del centro storico di Bologna, il Voltone del Podestà, sabato 3 febbraio, in concomitanza con la notte bianca di ArteFiera , La Torinese 1888 e Csai presentano il videoclip di esordio di un eclettico talento bolognese, Giacomo Catalano, modello, influencer e cantante.

A pochi passi da Piazza Maggiore, il cuore di Bologna, si potrà assistere alla proiezione di questo interessante progetto per la regia di Terry Zanetti, che ha firmato come Art Director eventi di interessante valore culturale. Il video è stato creato e realizzato con grande inventiva e professionalità dai videomaker Vito De Mola e Janaima Costantini.

La proiezione sarà inframezzata da una selezione di scene rese artisticamente antiche e dalla degustazione delle proposte culinarie create ad hoc dagli chef della Torinese. Sarà possibile intrattenersi per gustare un aperitivo, un gelato o per cenare con menu alla carta. E’ consigliata la prenotazione: 051-236743.

Il videoclip è un racconto che parla attraverso le parole di un giovane che ritorna alle radici della sua vita. Sullo sfondo delle note del brano, “Ritornare”, interpretato da Giacomo Catalano, si muovono le emozioni con i passi di danza della ballerina Elena Biagini, che simboleggia l’anima del giovane, e con la voce narrante di un bambino. L’incipit è il quadro di Caspar David Friedrich “Viandante sul mare di nebbia”. Un giovane uomo guarda l’infinito come il viandante guarda l’ignoto e non sa cosa ci sia oltre la nebbia del futuro. Il futuro è incognita, ma il giovane uomo sceglie di affrontarlo ritornando a creare un contatto col suo passato, che identifica nella sua terra d’origine. Il ritorno non ha il sapore del fallimento, ma desiderio di cucire il futuro al passato per dare un senso di continuità al cammino della vita.

Tappe nel “ritrovato” fra le strade di Bologna per rivivere alcuni episodi della sua recente giovinezza, amori perduti, amicizie, volti cari. Durante i flashback nel passato appariranno fra le altre presenze anche un Giacomo bambino che racconta la sua capacità di raccogliere frammenti di vetro simili a episodi di vita che vanno riuniti per creare uno storico utile a gestire e a proiettarsi nel futuro. A fianco di Giacomo cammina la sua anima rappresentata dalla ballerina grigia, una presenza espressiva minimalista che lo accompagna nel viaggio del ritorno.



Credits:

Location: La Torinese 1888, storico locale bolognese nel cuore della città, che quest’anno festeggia 130 anni di attività ininterrotta.

Produzione CSAI Eventi

Regia: Terry Zanetti, scrittrice e art director di eventi rievocazioni storiche.

Performer: Giacomo Catalano, cantante, modello e influencer.

Videomaker: Vito De Mola e Janaima Costantini

Ballerina: Elena Biagini

Paroliere: Ilaria Sutti

Musica: Andrea Turone

MUA: Ilaria Canzonieri