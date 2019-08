Pellegrinaggio da Campeggio al Santuario di Boccadirio 29° edizione

“Partiremo con le lampade in fronte, alle 4 del mattino dal Santuario di Campeggio e percorrendo i vecchi sentieri, dopo circa 26 km raggiungeremo il Santuario di Boccadirio. “Durante il percorso incontreremo luoghi caratteristici come Carabotti, Arginerie, Ca di Malagigi, le tre Savenelle dove ci sono le sorgenti del fiume savena, poi il Passeggere e quindi Roncobilaccio”

Così descrivono l’iniziativa Maria Pia e Arnaldo che da anni accompagnano le persone. Naturalmente lungo il cammino non mancheranno i punti di ristoro tanto apprezzati dai partecipanti. Ad attendere l’arrivo dei camminatori anche quest’anno ci sarà il sindaco di Monghidoro e Padre Bernardo Boschi nativo di Campeggio, che poi celebrerà la Santa Messa. Seguirà un momento di convivenza comunitaria all’ombra dei faggi secolari come si faceva un tempo. Per prenotazioni tel- 338-5260552

Gallery