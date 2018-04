Ayrton Day: il 1° Maggio all'autodromo di Imola il ricordo di Senna

Tutto pronto per l’Ayrton Day: il 1° Maggio in Autodromo il ricordo di Senna aspettando la mostra per il 25° della scomparsa del campione brasiliano. Il primo maggio, all’Autodromo Internazionale “Enzo e Dino Ferrari”, si ricorderà Senna a 24 anni dalla scomparsa.

Il programma va perfezionandosi in queste ore. Alle 9 inizierà l’open day della pista, che fino alle 19 darà modo a cittadini, curiosi e appassionati di tutte le età di percorrere le celebri curve e i rettilinei del circuito a piedi o in bicicletta. Dalle 9.30 e di seguito ad ogni ora avranno luogo le visite guidate alle strutture sportive dell’Autodromo (paddock, box, control room, podio), iniziativa che ha già destato molto interesse, come dimostrano le prenotazioni arrivate anche dall’estero, da Svezia e Austria in particolare.

Nel pomeriggio ci saranno due momenti dedicati alla memoria di Senna: alle 14 la santa messa, celebrata dal parroco di Croce in Campo, don Natale Tomba, nell’area della curva del Tamburello; alle 16 l’incontro pubblico “La F1 ai tempi di Senna”, al quale prenderanno parte il costruttore faentino Giancarlo Minardi, il pilota Pierluigi Martini, il direttore di IF Erik Lanzoni, gli autori del libro “Nel regno di Ayrton – La F1 ai tempi di Senna” (Bacchilega Editore 2011) Giuseppe Annese, Marco Serena e Giovanni Talli e il fotografo Maurizio Callegari, al quale appartengono le foto contenute nel volume. L’appuntamento è sulla Terrazza del Museo Checco Costa.

Per tutta la giornata sarà aperto al pubblico anche l’hub turistico di IF, dove si potranno provare i simulatori di guida e acquistare gadget originali legati al mito di Senna. Questo è possibile grazie all’accordo con la Fondazione Senna, titolare del merchandising del pilota, che devolve regolarmente una quota dei proventi di vendita dell’oggettistica a progetti sociali avviati in Brasile.

Con l’Ayrton Day prende avvio un ciclo di eventi di richiamo per l’Autodromo di Imola. Il 5-6 maggio sarà la volta della terza edizione del Minardi Day, che vedrà in pista tante vetture di Formula 1 di varie epoche. Molti gli esemplari dell’era Senna: la Osella Fondmetal 90 FA1m, la Dallara Cosworth 190, la Minardi 189 del 1989, le Ferrari 124 C4 del 1984, 639 del 1989 e 643 del 1991.

PROGRAMMA AYRTON DAY 2018 - 1° maggio

Ore 9 -19 apertura al pubblico della pista (pedoni e ciclisti), ingresso libero

Ore 14: Santa messa in ricordo di Ayrton Senna, all’interno della pista, area curva Tamburello, ingresso libero;

Ore 16 -18: “La F1 ai tempi di Senna” incontro con Giancarlo Minardi e Pierluigi Martini.

Intervengono Giuseppe Annese, Marco Serena e Giovanni Talli autori del libro “Nel regno di Ayrton” (Bacchilega Editore) e Maurizio Callegari, autore delle foto del libro. Terrazza Museo Checco Costa, ingresso libero.

Dalle 9.30 alle 18.30, visite guidate al Paddock, control room, podio e box dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Durata 45’, massimo 20/25 persone per gruppo, partenza gruppo ogni ora a partire dalle 9.30 (9.30, 10.30, 11.30, 12.30…)

Simulatori di guida GT presso Hub turistico (9-19)