Azz Drag Queen e cabaret show

Venerdì 21 giugno ritorna AZZ Drag Queen Cabaret Show

Super Show pre PRIDE

Un'esplosione di colori e divertimento sotto le stelle.



Non vi resta che prenotare....



Con Simona Sventura, Diana Bludura, Matteo Divine Miglio, Kelly Rocha e la partecipazione degli allievi della Drag Queen Academy: Eltannin, Ilary Blush e Candy Dash.



Foto by Luca Inf Lentini Photographer



Lo Spettacolo più divertente che ci sia...

Info & prenotazioni Cell. 338 1459580

A BOLOGNA presso:

DYNAMO OFF

Via Indipendenza 71 (Sotto la scalinata del Pincio)



Posto riservato compreso Drink a scelta €10,00 - Possibilità di Cena alla carta.