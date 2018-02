Ballo in Maschera alla Rocchetta Mattei

Fascino,Eleganza,Magia...Il filo conduttore di questa terza edizione del Ballo in Maschera



Il castello della Rocchetta Mattei si animerà come succedeva alla corte del Conte Cesare Mattei , in un sempre più suggestivo Ballo, in maschera in questo caso, si sfoggeranno bellissimi pizzi,sete e merletti che faranno da contorno agli abiti d’epoca indossati dai partecipanti.

E per i più timidi?

Nessun timore, potrete indossare un elegante abito da sera degno del luogo e della serata.



Non mancheranno le prelibatezze per il palato su splendide tavole imbandite, per tutti i gusti!



Il costo della serata sarà di €30



Quindi che dire.... non aspettate troppo a prenotare , i posti sono limitati e per qualsiasi altra info non temete a contattarci!

Per info e prenotazioni: