"Balocco camp": bimbi al Palazola per il periodo natalizio

Alla piscina Palazola torna il Balocco Camp pronto ad accogliere i bambini nel periodo natalizio!



A grande richiesta ecco pronta la quarta edizione del Balocco Camp organizzata da SOGESE in collaborazione con AcquaSportZola, col patrocinio del Comune di Zola Predosa. Il Camp natalizio che si svolgerà all’interno del Palazola Venturi, è rivolto ai bambini di età compresa fra 3 e 11 anni e sarà condotto da istruttori/educatori qualificati e brevettati.



PROGRAMMA

• 7,30 – 9,30 accoglienza bambini

• 9,30 – 10,00 merenda

• 10,00 -12,00 attività mattina

• 12,30 – 13,30 pranzo

• 13,30 -14,30 relax, compiti

• 14,30 – 16,00 laboratori creativi

• 16,00 – 16,30 merenda e ritiro bambini



Lunedì 23/12

mattina: palestra, a palla come vuoi!

pomeriggio: palestra, il gioco che salva la vita!



Martedì 24/12

mattina: piscina, le mille bolle blu!



Venerdì 27/12

mattina: palestra, giochi senza frontiere a quiz!

pomeriggio: laboratorio creativo – disegniamo un vero e proprio fumetto!



Sabato 28/1

mattina: piscina, come è facile nuotare!

pomeriggio: laboratorio creativo – il nostro salvadanaio personalizzato!



Lunedì 30/12

mattina: palestra, il gioco del riciclo prigioniero!

pomeriggio: laboratorio creativo – fabbrichiamo una vera lanterna!



Martedì 31/12

mattina: piscina, il mondo dei tuffi!



Giovedì 2/1

mattina: palestra, giochi di movimento musicale!

pomeriggio: palestra, il gioco che salva la vita



Venerdì 3/1

mattina: piscina, a palla e a nuoto!

pomeriggio: preparativi per il festone finale!



Sabato 4/1

mattina: caccia al tesoro della befana

pomeriggio: Miniglof!



TARIFFE con iscrizione entro il 30/11/2019

1 giornata 28€ – 3 giornate 80€ – 6 giornate 155€



TARIFFE con iscrizione dal 1/12/2019

1 giornata 30€ – 3 giornate 85€ – 6 giornate 165€

½ giornata con pranzo: dalle 7,30 alle 14,00 – 20€



ISCRIZIONI: Palazola Sogese – viale dello Sport 2, Zola Predosa (Bo)

Tel 051.6166834 – piscinapalazola@sogese.com