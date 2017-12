"La bella addormentata" del Russian International Ballet

Al Duse un grande classico della danza nell’interpretazione del Russian International Ballet. Alla corte di re Floristano si festeggia la nascita della principessa Aurora e l’assenza fra gli invitati della perfida maga Carabosse darà inizio a questa favola.

Continua con un altro grande classico la stagione di danza del Teatro Duse di Bologna. Il 2 gennaio 2018 va in scena La bella addormentata. A riproporre il grande balletto con la coreografia di Marius Petipa e le musiche di Peter Ilyich Tchaikovsky sarà il Russian International Ballet.

Presso la corte di re Floristano si festeggia la nascita della principessa Aurora e le fate del regno offrono i loro doni augurando ogni bene all'erede. Furiosa per non essere stata invitata alla festa giunge la perfida maga Carabosse che, nonostante le preghiere della corte, in "dono" lancia una maledizione: il giorno del suo sedicesimo compleanno la principessa troverà la morte pungendosi con un fuso. All'appello delle fate manca la buona fata dei Lillà che, avendo ancora in serbo il suo dono, trasforma la morte irreparabile in un lungo sonno di Aurora che avrà fine solo grazie al bacio di un giovane principe. Nei giardini reali si festeggia il sedicesimo compleanno della principessa, ogni fuso è stato bandito ed il suo uso vietato. Appare Aurora che, bellissima e ammirata da tutti, viene corteggiata da quattro pretendenti giunti da altri regni per chiedere la sua mano. Tutte le attenzioni sono per lei e nessuno si accorge dell'arrivo di Carabosse che, travestita da vecchia, le porge un fuso. Aurora ne è incuriosita, non ha mai visto un oggetto del genere, lo tocca e ferita cade a terra tramortita. Carabosse canta vittoria, ma la fata dei Lillà trasforma il maleficio in incantesimo. Il giardino viene avvolto in un magico torpore e tutti si addormentano. Sono trascorsi cento anni. Il principe Desiré e la sua corte sono a caccia quando, improvvisamente, l'atmosfera cambia trasportandoli in un mondo di sogno. La fata dei Lillà lo conduce da Aurora e Desiré si innamora perdutamente. Ritornato alla realtà il principe continua la battuta di caccia con gli amici, ma giunto al vecchio castello incantato riconosce la ragazza del sogno e irresistibilmente la bacia. L'incantesimo è spezzato. Grande festa di nozze dei due giovani principi. Alla reggia di Floristano molti gli invitati fra cui anche diversi personaggi delle favole di Perrault: Il Gatto con gli stivali e la gatta bianca, L'uccellino blu e la Principessa Florine, Cenerentola e il Principe Fortuné, Cappuccetto rosso e il lupo. Tutti danzano in onore di Aurora e Desiré che chiudono con il grand pas de deux in un'apoteosi di felicità.