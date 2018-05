Eventi nelle biblioteche: incontri, laboratori, mostre

Istituzione Biblioteche, gli appuntamenti dall'1 al 7 maggio. Ogni settimana le Biblioteche di Bologna propongono un calendario di appuntamenti – conferenze, convegni, laboratori, visite guidate, mostre – per far conoscere il proprio patrimonio, informare sui più diversi aspetti della vita culturale e sociale del territorio, fornire strumenti di conoscenza, raccontare la storia della città.

IN EVIDENZA

martedì 1 maggio

Tutte le biblioteche saranno chiuse il giorno festivo del 1° maggio.

Orario di apertura più ampio, dalle 10 alle 19, per le visite turistiche al Palazzo dell’Archiginnasio

mercoledì 2 maggio

ore 18: Biblioteca Salaborsa, Auditorium Enzo Biagi, piazza Nettuno 3

I giardini segreti di Bologna. Origine e caratteristiche delle diverse tipologie di giardini e parchi privati della città. Incontro con Silvia Cuttin e Mino Petazzini della Fondazione Villa Ghigi per Diverdeinverde

info: bit.ly/2FkFCm1

giovedì 3 maggio

ore 15: Biblioteca Casa di Khaoula, via di Corticella, 104

Noi accogliamo con la cultura. Incontro laboratoriale di parole e scrittura rivolto a giovani e donne migranti per conoscere meglio la lingua e la cultura italiana, i principi fondanti della Costituzione, la condizione di ospite nella doppia valenza del significato della parola, imparare a superare le prime difficoltà nella relazione con le/i nativi. I corso è a cura dalle Assocazioni Anassim e Sopra i ponti, in collaborazione con il Centro Interculturale Zonarelli. E' prevista la pubblicazione di tutti gli elaborati raccolti. Partecipazione gratuita prenotazione obbligatoria.

Info: bit.ly/2Jf55Q7

ALTRI APPUNTAMENTI

mercoledì 2 Maggio

ore 18: Biblioteca Luigi Spina, via T. Casini, 5

Conferenza a cura della dott.ssa Roberta Mira dell’Università di Bologna in occasione della mostra fotografica Donne della Resistenza. Evento in collaborazione con ANPI. L'ingresso libero.

Info: bit.ly/2HR8CEF

ore 18: Biblioteca Roberto Ruffilli, vicolo Bolognetti 2

Corso di lingua e cultura araba con particolare riferimento alla calligrafia. A cura dell'Associazione Culturale Vicolo Stretto. Ingresso libero

Info: bit.ly/2JkanKj

giovedì 3 maggio

ore 15: Biblioteca Salaborsa, Sala internet, piazza Nettuno 3

Navigare facile i facilitatori informatici in area internet il giovedì pomeriggio

info: bit.ly/2CTgQrN

ore 20: Biblioteca Roberto Ruffilli, vicolo Bolognetti, 2

Musica e Meditazione. Incontro per apprendere come riappropriarsi della personale felicità interiore a cura del Centro Culturale Vaikuntha, nell’ambito del Progetto Giovani 2018. Partecipazione libera

Info: bit.ly/2vCskSb

venerdì 4 maggio

Biblioteca dell'Archiginnasio, piazza Galvani, 1

Festival della Scienza Medica. La quarta edizione del Festival della Scienza Medica, in programma a Bologna dal 3 al 6 maggio, sarà dedicata a "Il Tempo della cura". Si rinnova l'appuntamento che vede protagonisti scienziati di fama internazionale, tra cui Premi Nobel, massimi esperti in diversi campi della ricerca e dell'innovazione, con l'ambizioso obiettivo di avvicinare e rendere accessibile al grande pubblico la cultura medico-scientifica, anche all'Archiginnasio numerosi incontri nella Sala dello Sala dello Stabat Mater e nel Teatro Anatomico.

Il programma nel dettaglio:

Sala dello Stabat Mater

ore 10 Innovazione e Tecnologia. Relazione introduttiva del chirurgo e docente Andrea Stella sul complesso rapporto tra innovazione e tecnologia.

ore 10.30 L’alba della medicina rigenerativa. Relatore Michele De Luca

ore 11.30 La strategia di contrasto dell’antimicrobico-resistenza. Relatori: Giuseppe Recchia, Pierluigi Viale, Claudio Viscoli

ore 14 Oncologia Relazione introduttiva sul tema oncologico presentata dal Professor Stefano Pileri

ore 14.30 Chemioterapia e cura: nuove opportunità per i pazienti. Relatore Stefano Pileri

ore 15.30 Salute e malattia: un nuovo paradigma. Relatore Luis Alcovacer

ore 17.30 La storia genomica degli Italiani. Relatori: Davide Pettener, Donata Luiselli

Programma eventi: bit.ly/2HpoVe6

ore 17.15 Biblioteca Salaborsa, Piazza Nettuno, 3

Prima della biblioteca. Incontri gratuiti alla scoperta della storia di Salaborsa da orto botanico a biblioteca

Info: bit.ly/2KgpXHY

ore 17.30 Biblioteca Salaborsa, Piazza Nettuno, 3

Sentieri e paesi nel territorio bolognese. Cammini in Valle D'Aosta: sentieri e animali d'alta quota, con Trekking Italia e Bruno Bedonni della LIPU

info: bit.ly/2I2Gz5n

ore 18: Biblioteca Casa di Khaoula, via di Corticella, 104

Presentazione e incontro con gli autori dei libri: Il Conte Magnifico. A tavola con Cesare Mattei di Carlo Vanni & Eliselle (Edizioni del Loggione) e Alla scoperta dei Castelli perduti nella Valle del Savena di Romano Colombazzi (Gruppo di Studi Savena Setta Sambro). Dialoga con gli autori Fabrizio Carollo. Appuntamento nell’ambito della rassegna L'Appennino viene in città 2018, a cura di Katia Brentani e Ermanno Pavesi. In contemporanea inaugurazione della mostra fotografica di Fabrizio Carollo. Partecipazione libera

Info: bit.ly/2HiOPkl

ore 20.30 Biblioteca Luigi Spina, Via Tommaso Casini, 5

L'autore Piergiorgio Paterlini presenta il suo libro "Bambinate" (Einaudi, 2017).

Dialoga con l'autore Vincenzo Branà, presidente del Circolo Arcigay Il Cassero. L'ingresso libero

Info: bit.ly/2HUQFaQ

sabato 5 maggio

Biblioteca dell'Archiginnasio, piazza Galvani, 1

Il programma nel dettaglio

ore 10 Sala dello Stabat Mater Le linee guida della legge sulla responsabilità professionale Relatori: Maria Giulia Roversi Monaco, Luigi Stortoni, Susi Pelotti

ore 11:30 Sala dello Stabat Mater Cure palliative pediatriche. Relatori: Julia Downing, Sergio Amarri,

ore 15 Sala dello Stabat Mater Lo spazio e il luogo, il tempo e la cura. Relatore Franco Farinelli

ore 16 Sala dello Stabat Mater Al tempo delle manie alimentari. Relatore: Dario Bressanini

ore 16 Teatro anatomico dell'Archiginnasio Lezione di anatomia Uno spettacolo dove animatori professionisti racconteranno le meraviglie del corpo umano in modo divertente e coinvolgente. Biglietto di ingresso adulti € 3,00, bambini gratuito. Su prenotazione (inviare una mail a festivaldellascienzamedica@genusbononiae.it)

ore 16: Biblioteca Lame-Cesare Malservisi,via Marco Polo, 21/13

Presentazione del nuovo romanzo noir di Gianluca Morozzi, Gli annientatori (ed. TEA. 2018). Dialogano con l'autore: Matteo Lepore, Assessore alla Cultura) del Comune di Bologna e Daniele Ara, Presidente del Quartiere Navile; modera Silvia Antenucci, giornalista e autrice. L'iniziativa fa parte della campagna nazionale Il maggio dei libri. Leggere fa crescere- 2018. Partecipazione libera

Info: bit.ly/2HluDON

ore 17.15 Biblioteca Salaborsa, Piazza Nettuno, 3

Visite guidate agli scavi archeologici. Un bibliotecario accompagna i visitatori alla scoperta degli scavi archeologici sotto la Piazza Coperta: i resti della basilica civile di Bononia, le fondamenta delle case medievali dell'area di palazzo d'Accursio e le vestigia dell'Orto Botanico del naturalista Ulisse Aldrovandi. Prenotazione obbligatoria.

Info: bit.ly/2KloWyu

domenica 6 maggio

ore 10.30, ore 11.30 Biblioteca Casa Carducci Piazza Carducci, 5

Carducci in posa. Dall'ingresso allo studio, la stanza più vissuta, dal corridoio alla camera da letto: sono numerose le immagini che ritraggono Giosue Carducci: fra medaglie e busti, quadri e fotografie. Le visite guidate da Marco Petrolli illustrano questa variegata iconografia nella casa museo.

Ingresso e visita guidata gratuiti. È gradita la prenotazione telefonando alla Portineria di Casa Carducci (tel. 051347592) oppure scivendo a CasaCarducci@comune.bologna.it

Info: bit.ly/2Jvtjpr

ore 11 Teatro anatomico dell'Archiginnasio

Festival della Scienza Medica. Lezione di anatomia Uno spettacolo dove animatori professionisti racconteranno le meraviglie del corpo umano in modo divertente e coinvolgente. Biglietto di ingresso adulti € 3,00, bambini gratuito. Su prenotazione (inviare una mail a festivaldellascienzamedica@genusbononiae.it)

info: bit.ly/2HTVlO4

lunedì 7 maggio

ore 15: Biblioteca Roberto Ruffilli, vicolo Bolognetti, 2

Knit Café letterario. L’arte tessile incontra il libro. Tra libri, riviste e film, le idee si intrecciano con le esperienze personali, mentre si lavora a maglia, all'uncinetto o si riscopre l'arte del ricamo. A cura dell'Associazione culturale Vicolo Stretto e della biblioteca. Partecipazione libera

Info: bit.ly/2HjIchQ

ore 17.15: Biblioteca Casa di Khaoula, via di Corticella 104

Incontro del gruppo di lettura Koala per parlare del libro Agnes Browne ragazza di Brendan O'Carroll (Neri Pozza, 2009). Partecipazione libera

Info: bit.ly/2knHnpg

ore 18: Biblioteca Roberto Ruffilli, vicolo Bolognetti, 2

Incontro con l’autrice e presentazione del libro Geografie di un interno. Luoghi dell'abitare e ricerca artistica tra memorie e sperimentazione di Chiara Fagone (Milieu, 2018). Introduzione video e installazione multimediale a cura del collettivo #ACAD. Un progetto di arte a domicilio - Bologna e Associazione culturale Vicolo Stretto. Partecipazione libera

Info: bit.ly/2qRQfHH

ATTIVITA’ PER BAMBINI E RAGAZZI

giovedì 3 maggio

ore 17 e 17.45 Biblioteca Salaborsa Ragazzi, Piazza Nettuno, 3

Filastrocche e libri attività per bambini dai 9 ai 36 mesi in sala bebè

info: bit.ly/2JwuULC

venerdì 4 maggio

ore 17: Biblioteca Borgo Panigale, via Legnano, 2

Storie piccine del venerdì. Letture animate per bambini da 3 a 6 anni, a cura di Opengroup e della biblioteca. Partecipazione gratuita con prenotazione

Info: bit.ly/2HImHXf

sabato 5 maggio

ore 10.30: Biblioteca Jorge Luis Borges, via dello Scalo, 21/2

Che brave le mamme! Letture e laboratorio per bambini dai 4 agli 8 anni

Partecipazione libera con prenotazione. I bambini devono essere accompagnati dai genitori.

Info: bit.ly/2HRH55Y

ore 11: Biblioteca Lame-Cesare Malservisi, Via Marco Polo, 21/13

Idee in testa per libri in tasca - un libro dentro l'altro, un nuovo ciclo di letture e attività laboratoriali curate dalla bibliotecarie, rivolto a bambine/i dai 4 agli 8 anni.

Nel primo appuntamento tutti insieme a ritagliare e incollare per creare un libricino che ne contiene tanti altri.

Info: bit.ly/2HAhTQu

lunedì 7 maggio

ore 17: Biblioteca Salaborsa Ragazzi, Piazza Nettuno, 3

Filastrocche e libri attività per bambini dai 9 ai 36 mesi in sala bebè

info: bit.ly/2vPGhfD