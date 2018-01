Un giro di bike night a Le Ravitò

Bike Night è un evento in bici che unisce la notte, la passione e le persone. Nel 2016 è diventato un vero e proprio tour: cinque date in cinque città diverse. Da Ferrara a Milano, passando per Bolzano, Udine e Verona, oltre 2500 persone hanno pedalato al buio lungo le più belle piste ciclabili d'Italia. Di notte.

A Bologna la Bike Night (ancora) non passa, per questo Le Ravitò vi invita a "Un giro di Bike Night", una serata-aperitivo per scoprire il video della scorsa edizione e cominciare a parlare della prossima Ferrara-Mare, la Bike Night emiliana che tanti bolognesi già ha richiamato nelle scorse edizioni.

L'appuntamento è per giovedì 8 febbraio alle 19 a Le Ravitò - Il ristoro dei ciclisti.