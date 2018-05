"Birrai Eretici" al DFL: quest'anno c'è anche il vino!

Ottava edizione di Birrai Eretici, come al solito al parco DLF come al solito con delle novità.16 pub, 100 spine, wine corner di vini naturali, pizza/hamburger/carne alla griglia, incontri e degustazioni, attività per i più piccoli.

Pub partecipanti:

Lortica | Harvest Pub | Astral Beers Pub | Xander Beer | Diorama ! Storiedipinte - Pizza, Craft Beer and Burger | Ranzani13 ! BRASSERIE ARNAGE | Il Punto | Birroteca Guelfa Birroteca La Tana del Luppolo (BOLOGNA) | Moeder Lambic Fontainas | The drunken duck le più meglio birre | Bere Buona Birra | Osteria La Frasca | Mani in Malto Birreria | Arrogant Pub

Ovviamente non mancherà la parte dedicata al cibo, con gli Hamburger di Ranzani13 e le pizze di Storiedipinte e il brazialian street food di Brasil event street food (ci saranno anche altre novità a breve).

Quest'anno il festival vede una aggiunta decisamente eretica: per la prima volta apriremo le porte al vino!

Durante la tre giorni sarà presente uno stand dove poter assaggiare alcuni vini naturali di produttori locali e non con l'alta probabilità di poterci fare anche due chiacchere.

Una novità che non è assolutamente una novità poichè da tanti anni e attraverso tanti laboratori abbiamo avvicinato questi due mondi.

Diciamo piuttosto che abbiamo ufficializzato un amore clandestino che andava avanti da anni e di cui tutti sapevano.

Un matrimonio che sposa le nostre passioni e le nostre esperienze, ma che è anche uno specchio di quanto sta succedendo tra questi due mondi che si avvicinano sempre di più, finendo tante volte con il sovrapporsi e con il creare meravigliosi frutti del peccato. Noi tra vini e birre di qualità abbiamo scelto di non scegliere. La nostra eresia è trovare un vino per ogni bevitore di birra e una birra per ogni bevitore di vino.

Come al solito saranno presenti laboratori e degustazioni incentrate sul tema vino-birra, laboratori per bambini, alcune bancarelle di artigianato.

Per la durata del festival sarà attiva una convenzione con l'ostello We_Bologna, basta inserire il codice: BIRRAI18 in fase di prenotazione per avere uno sconto del 105 durante le date del festiva. per prenotare: http://www.we-gastameco.com/

Come al solito sabato Party Eretico al Locomotiv (entrata gratuita con tessera AICS)