Alla Giannino Stoppani “Storie” illustrazioni di Tiziana Romanin

Il 27 marzo la Libreria per ragazzi Giannino Stoppani, nel cuore di Bologna, aprirà le porte alla mostra personale di Tiziana Romanin, raffinata illustratrice di origine veneta molto conosciuta all’estero in particolare in Francia, dove ha vissuto per un decennio. La mostra, nata da un’idea di Grazia Gotti e dell'Associazione culturale Giannino Stoppani, presenta una selezione di illustrazioni tratte dagli albi con i testi di Didier Lévy editi dalle Editions Sarbacane, dal 2003 ad oggi. Le tavole esposte saranno accompagnate da carnet, schizzi e prove colore, per raccontare come mai prima d’ora il suo personale modo di disegnare. Si tratta di un metodo di lavoro in divenire, più artistico e piuttosto raro oggi, quando spesso l’illustrazione ricorre alla tecnologia. All’inaugurazione sarà presente l’illustratrice. La mostra rimarrà aperta dal 27 marzo al 30 aprile 2018. In mostra alla Giannino Stoppani ci sarà, in anteprima, la prima edizione in lingua italiana di uno degli albi pubblicati sino ad ora solo all’estero. Si tratta di “Franz, Dora, la petite fille et sa poupée” del 2016, stampato in Italia da Terre di Mezzo Editore e intitolato “E così spero di te. Storia vera di una bambola giramondo". Il libro, bellissimo e tenero racconto, è ispirato ad una storia vera che vede protagonisti una bambola scomparsa, una bambina disperata, e lo scrittore Franz Kafka, capace di ridarle speranza grazie al potere delle parole. La stessa mattina del 27 marzo, Tiziana Romanin seguirà la Masterclass all'Illustrator Survival Corner, in Fiera illustratori di Bologna. L’evento presentato da Grazia Gotti scrittrice e libraia per l'infanzia e Ivan Canudirettore del Mimaster Illustrazione di Milano, è inserito nell’agenda della Fiera, il più importante appuntamento italiano con l’editoria per ragazzi. BREVE BIOGRAFIA Tiziana Romanin è scenografa per formazione e illustratrice per vocazione. Dopo aver lavorato come costumista in vari teatri italiani, si è dedicata esclusivamente alle illustrazioni. Dopo aver vissuto a Parigi per oltre un decennio, vive a Milano dal 2006. Ha lavorato per importanti riviste francesi (Libération, Le Magazine Littéraire, Le Figaro, Le Monde, Télérama, Pianiste) e con Il Sole 24 Ore in Italia. Ha pubblicato e continua a pubblicare copertine, libri tascabili e opere illustrate per case editrici francesi. Insieme alla sua attività di illustratrice, lavora anche come incisore, creando libri artistici, utilizzando tecniche tradizionali di incisione a mano. Tiziana organizza e realizza laboratori per bambini sulla formazione espressiva e tiene anche corsi di illustrazione per adulti in Italia, Francia e altri paesi (Centro Culturale Italiano di Parigi, Sistema Bibliotecario di Milano, Accademia di Belle Arti di Ahmedabad - India, MiMaster Illustrating School of Milano). www.tizianaromanin.eu tizianaromanin.blogspot.com

