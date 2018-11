Bologna Burlesque Festival: spettacoli e vintage

Torna a Bologna la terza edizione del Bologna Burlesque Festival. 2 spettacoli dedicati all'arte del Burlesque. Si esibiranno 30 performers divise nelle due serate, provenienti da tutta Italia. Una giuria d'eccezione dall'Italia e dall'estero.

Mercatino Vintage. Lotteria in rosso per il pubblico. Apertura al pubblico alle 19:45 per aperitivo e visita al mercatino. Inizio spettacolo ore 21:00. Prenotazione obbligatoria. Posti a sedere non numerati.

Costo 12,00 euro per una serata, 20,00 euro per due serate.

Per tutte le info e biglietteria 3404063169