Bologna Children Book Fair 2020: l’universo del libro e, dell’illustrazione per ragazzi

Da 57 anni Bologna Children Book Fair è l’evento per eccellenza dell’editoria per ragazzi. Ogni primavera l’universo del libro, dell’illustrazione e dei contenuti multimediali diventa protagonista a Bologna riunendo oltre 1.400 espositori e circa 30.000 visitatori. Molto più di una semplice fiera, BCBF è al tempo stesso un animato business hub e laboratorio creativo, dove passato e futuro incontrano felicemente il presente. Grazie al suo DNA e ad oltre 50 anni di esperienza, l’evento riunisce ogni anno a Bologna una comunità unica e globale, riaffermandosi edizione dopo edizione come un appuntamento imperdibile per esplorare il ricchissimo, mutevole e variegato panorama dei contenuti per ragazzi. Un panorama in cui è tuttora il libro il driver dell’innovazione.

L'appuntamento per il 2020 è dal 30 marzo al 2 aprile, sempre alla fiera di Bologna.