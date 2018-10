'Bologna città del circo': 30 spettacoli e 7 tendoni a Villa Angeletti

Torna 'Bologna città di circo'. Dal 19 ottobre al 4 novembre, a Villa Angeletti 7 tendoni, 26 compagnie e 30 spettacoli, 52 repliche, 6 gala di artisti, con oltre 80 circensi provenienti da tutto il mondo, oltre a corsi di formazione e laboratori.

La seconda edizione del Festival è dedicato al circo contemporaneo (ovviamente senza animali): gli spettacoli saranno ad ingresso gratuito con offerta libera. Vista la capienza limitata si deve prenotare al 392 5245803.

Il Festival è stato anticipato dal tendone in Piazza Maggiore

Gli spettacoli, salvo ove indicato, sono adatti dai 4 ai 99 anni. Passaggi improvvisi, buio, musica forte potrebbero spaventare i bimbi dai 0 ai 4 anni, come no! Adulti accompagnati da bambini, decidete voi! Per noi è importante che tutti vengano alla Città di Circo, partecipino agli spettacoli dal vivo, sognino con noi. Ma se commentano tanto… li portiamo via.

PROGRAMMA - BOLOGNA CITTÀ DI CIRCO 2018

Scarica il programma

OTTOBRE

19 venerdì

20.30 – Inaugurazione ❖ Percorso animato

22.00 – Ah,com’è bello l’Uomo ❖ Compagnia Zenhir

20 sabato

15.00 – Laboratorio di Circo ❖ Circo Krom

17.30 – Juri the Cosmonaut ❖ Giorgio Bertolotti

18.30 – Cabaret Circo Inzir ❖ Circo Inzir

20.30 – MINUetTI ❖ Fabbrica C

22.00 – Ah,com’è bello l’Uomo ❖ Compagnia Zenhir

21 domenica

15.00 – Laboratorio di Circo ❖ Circo Krom

16.30 – Juri the Cosmonaut ❖ Giorgio Bertolotti

18.30 – Sugo ❖ Duodorant

20.30 – MINUetTI ❖ Fabbrica C

22.00 – Canzoni sull’orlo di una crisi… di nervi ❖ Pepa Lopez de Leon

