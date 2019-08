Istituzione Bologna Musei: a Ferragosto questi i musei aperti

Ferragosto, apertura delle sedi dell'Istituzione Bologna Musei dalle 10.00 alle 18.30.

MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bologna | via Don Minzoni 14

Museo Morandi | via Don Minzoni 14

Museo Civico Archeologico | via dell'Archiginnasio 2

Museo Civico Medievale | via Manzoni 4

Collezioni Comunali d'Arte, Palazzo d'Accursio | Piazza Maggiore 6

Museo Davia Bargellini | Strada Maggiore 44

Museo internazionale e biblioteca della musica | Strada Maggiore 34



Nella stessa giornata, le sedi di Casa Morandi, Museo per la Memoria di Ustica, Museo civico del Risorgimento e Museo del Patrimonio Industriale osserveranno la chiusura, come previsto da orario ordinario.