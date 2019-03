Nodo stradale della viabilità nazionale: incontro pubblico

Bologna e la sua Area Metropolitana subiscono da oltre 30 anni le conseguenze di politiche della mobilità scarsamente adeguate alle reali esigenze del territorio, ben lontane dagli standard europei, talvolta basate su visioni meramente ideologiche. Sarebbe auspicabile orientare le scelte sulla base di criteri oggettivi di buona tecnica, con l’obiettivo primario di soddisfare le esigenze di un territorio da sempre nodo fondamentale della viabilità, così come di sviluppo economico e sociale, in un quadro di efficienza e sostenibilità.



Ne parleremo con:

Simona Tondelli, Prof.ssa della Scuola di Ingegneria e Architettura di Bologna:

Esame critico della situazione attuale causata dalla mancata realizzazione dei vari progetti alternativi nel tempo formulati. Infrastrutture e territorio: tra opportunità e criticità;



Giovanni Salizzoni, Urbanista, già Vice-Sindaco di Bologna:

Sintesi tecnica e funzionale delle varie alternative: Passante Nord, Passante di Mezzo e Passante Sud;



Massimo Kolletzek, Servizi di Ingegneria e Consulenza, Trasporto Aereo & Safety, Mobilità e Sostenibilità, già Dir. Op. Aeroporto di Bologna:

Proposte per una mobilità più razionale e sostenibile: Incrementare l’efficienza, le opere infrastrutturali, l’educazione alla mobilità



Romano Stefanelli, Lista Civica Casalecchio di Reno- Responsabile Mobilità e Sicurezza:

Conclusioni: Iniziative e scelte per risolvere in tempi brevi la criticità attuale del Passante con una soluzione nel tempo sostenibile.