Arriva “Bologna per la musica": un’unica serata con artisti cantautori Bolognesi del rock-pop-rap, con la novità della cena realizzata da 2 giovani chef con l’aiuto di studenti degli istituti alberghieri, in programma il prossimo 1 Marzo 2019 al club ICON ex MUSICHIERE di via Mattei 48/G BOLOGNA dalle 20:30 .

Alla serata, alla quale è stato concesso il Patrocinio della Regione Emilia Romagna e della Città Metropolitana di Bologna, parteciperanno molti giovani artisti e artisti che hanno appoggiato i progetti Musicali della New Ego Organization in questi anni. Parte dell’incasso della cena andrà a Roberto Morgantini e alle cucine popolari di Bologna (social food).

Bologna per la Musica è nata come crowdfunding per cercare di supportare i nostri progetti musicali a Bologna che hanno lo scopo di realizzare eventi, a cadenza annuale, creati per cercare di dare un trampolino di lancio e visibilità a giovani artisti, ma servirà anche per rilanciare il nostro concorso “Rap Contest Bologna”, il primo concorso dedicato alle sfide live di brani rap, registrato in Siae come opera inedita e sotto il Ministero dello Sviluppo Economico. Il Rap Contest Bologna fa parte di un progetto più grande ideato per il bando “Legge Musica” della Regione Emilia Romagna, progetto che, partendo dalla musica e dai giovani, andrà ad allargarsi al lavoro, alla cultura, al sociale.

La serata inizierà alle 20:30 con una cena organizzata da Matteo Pirozzi, giovane chef responsabile di 2 ristoranti Camst, e Daniele Rosignoli, aiuto chef nel ristorante Urbani di Fico, con l’aiuto di studenti degli istituti alberghieri della Provincia. La cena sarà anche l’occasione per fare conoscere prodotti di piccole e medie aziende del territorio. Finita la cena, verso le 23:00 inizieranno i live e la serata vedrà un alternarsi sul palco di giovani artisti cantautori del rock-pop-rap della provincia di Bologna. Come ospiti ci saranno anche un gruppo di giovani cantautori Bolognesi del funk/latin. Al termine della parte della serata dedicata ai live, verso le ore 01:00, la serata proseguirà con un gruppo di giovani dj della provincia I MOVIN’ON sino a chiusura del locale.

Gli artisti che si esibiranno il 1 Marzo sono legati alla città di Bologna o a eventi organizzati dalla New ego organization a Bologna e saranno :

- FAKE JAM-FUNK/LATIN

- SABRINA KABUA Band -pop soul- con collaborazioni internazionali importanti

- MILENA MINGOTTI – pop

- IL VASO DI PANDORA-rock

- il gruppo SONS OF LAZARETH– rock

- SMALLTOWN TIGERS - rock

- ARIO – rap- vincitore 2017 del nostro concorso Music Fighters Bologna

- WHITE-FRE of ZOORAP CREW del collettivo ZOORAP di BOLOGNA - rap

- BONNY – rap - organizzatore e presentatore Rap Contest Bologna - Music Fighters Bologna- Bologna per la Musica prima edizione - Castenaso Music Festival

PRESENTATORI: NICHOLAS OPPI e VERONICA ROMAN

ORGANIZZATORE PRINCIPALE e IDEATORE: EMILIANO ROSSI resp. NEW EGO

ORGANIZZATORI :MATTEO BALDAZZI e SIMONE MAZZA

OSPITE : ANDREA MINGARDI che ci sta aiutando da 2 anni nel nostro progetto.

La serata vedrà al lavoro tutta la squadra NEW EGO, con i REGAZ della NEW EGO che si occuperanno di tutto, dalla presentazione dell’evento alla gestione del bar (sul loro profilo instagram newegoorganization potrete conoscerli tutti).

L’unione di molti partner e media partner ha permesso di creare questo evento che, direi, promette molto bene.

Ci terrei a ringraziarli tutti cominciando da SQUEEZEMAG.COM, RADIO BRUNO, TRC TV e con la radio del CENTRONOVA.

Grazie anche alle aziende alimentari del territorio che hanno accettato di farci da sponsor e ci hanno fornito i prodotti per la cena.

Main sponsor: L’ARTE DELLA PASTA e WATAMI ASIAN FOOD. Sponsor: TENUTA LA RIVA e PANIFICIO GAZZETTI, VIDEOMAKER RICCARDO PRIMICERI.

Gallery